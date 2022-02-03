У «Спутника V» обнаружили два новых побочных эффекта

Минздрав одобрил изменение инструкции вакцины от коронавируса «Спутник V», в которую включили два новых побочных эффекта — фотофобия (боязнь света) и остеоартрит (болезнь суставов). Изменения опубликованы в Государственном реестре лекарственных средств.

Эти побочные эффекты классифицировали как «нечастые» — они могут встречаться у каждого сотого или тысячного привитого.

Издание «Фармацевтический вестник» уточняет, что в инструкции изменили частоту возникновения других побочных эффектов — тошнота, рвота, заложенность носа, першение в горле, увеличение лимфоузлов, головокружение, головная боль и обмороки теперь оценены как «очень редкие».

В инструкции указано, что информация о побочных эффектах получена в рамках клинических наблюдений и фармаконадзора.

В обновленной инструкции по применению «Спутника V» также указано, что ее эффективность составляет 70,5% против дельта-штамма спустя полгода после вакцинации. В отношении очень тяжелых, тяжелых и среднетяжелых больных эффективность составляет 88%.