У пресс-секретаря Лукашенко спросили о его местонахождении во время протестов. Она прислала его фото с автоматом

РИА Новости опубликовало фотографию президента Александра Лукашенко с автоматом на фоне дворца Независимости. Как утверждает агентство, им это фото прислала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Агентство спросило у Эйсмонт, где находился президент Беларуси во время акции протеста в Минске, в ходе которой протестующие дошли до его резиденции. В ответ она прислала эту фотографию:

Когда была сделана фотография, не уточняется. При этом в тот момент, когда протестующие подошли к Дворцу Независмости, там начался дождь. На фотографии, присланной пресс-секретарем, солнечная погода.

Телеграм-канал «Пул Первого», связанный с пресс-службой Лукашенко, утверждает, что фотография была сделана около 16:00. «В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца Независимости, там был и президент», — утверждается в сообщении.

При этом «Радио Свобода» отмечает, что в это время протестующие еще не были у резиденции.