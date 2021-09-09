У пользователей возникли проблемы с доступом к Twitch и World of Tanks из-за блокировки VPN‑сервисов

После начала блокировки VPN‑сервисов Роскомнадзором у российских пользователей возникли проблемы с доступом к онлайн-играм, стриминговым сервисам и другим ресурсам. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пользователей и разработчиков.

Проблемы с доступом возникли у пользователей сервиса для онлайн-трансляций футбольный матчей FlashScore, игр World of Tanks и World of Warships, крупнейшего стримингового сервиса Twitch, сайта Avito, а также BitTorrent.

Разработчики World of Warships сообщили, что у пользователей не всегда получалось авторизоваться в игре, а во время игры их могло отключить от сервера. «В процессе блокировок VPN-сервисов было затронуто множество UDP-портов, в том числе те, которые используются в игре», — заявили в компании. UDP-порты — это протоколы, с помощью которых разные программы различают трафик на одном адресе.

Представители FlashScore сообщили, что в последние дни пользователи периодически не могли открыть приложение через некоторых провайдеров, в частности через «Билайн».

В Роскомнадзоре утверждают, что при блокировке VPN не ограничивали доступ к указанным UDP-портам.

Источники «Коммерсанта» в «большой четверке» операторов связи связали сбои с работой установленных в рамках закона о «суверенном рунете» технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

Официально в «Вымпелкоме» (компании, владеющей «Билайном) заявили, что сбоев в оборудовании оператора в последнее время не было. При этом в компании подчеркнули, что на сети «установлены сторонние технические средства», которые потенциально могут оказывать воздействие на пропуск трафика.

О проблемах из-за блокировки VPN-сервисов с помощью ТСПУ также сообщил местный псковский оператор «Март».

Роскомнадзор 3 сентября начал блокировать шесть VPN-сервисов: Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. В ведомстве объяснили решение тем, что при использовании сервисов сохраняется доступ к запрещенной информации, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии и экстремизма. В июне Роскомнадзор по этим же причинам ограничил работу в России сервисов VyprVPN и Opera VPN.

Накануне команда Навального сообщила, что Роскомнадзор 8 сентября протестировал блокировку публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare с помощью ТСПУ. По словам IT-специалиста Артема Ионова, из-за этого пользователи некоторых провайдеров на час остались без интернета.

Фото на превью: агентство «Москва»