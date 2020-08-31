«У нас она несколько авторитарная»: Лукашенко предложил создать систему, «не завязанную на Лукашенко»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало признал, что общественная система в стране носит авторитарный характер, передает «Белта». Он добавил, что нужно создать систему, не завязанную на личности — в том числе, его собственной.

Фото: пресс-служба Кремля

Президент сообщил, что сейчас разрабатывается уже третий вариант Конституции Беларуси, и попросил председателя Верховного суда подключиться к этой работе. Лукашенко подчеркнул, что суд в Беларуси — «самый независимый», так как если президент берет дело под свой контроль, он говорит об этом публично.

«Поэтому я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — заявил президент.

Также Лукашенко высказался против возврата к Конституции 1994 года: «Возврат назад — это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения».

Ранее за возврат к Конституции 1994 года выступил Координационный совет оппозиции, так как в ней ограничено количество президентских сроков: один человек мог быть президентом максимум два срока по пять лет подряд.

Лукашенко сообщил о разработке «внушительных поправок» в действующую Конституцию в конце июня. Он подчеркивал необходимость перераспределить полномочия властей разных уровней и передать часть прав «вниз, до председателей райисполкомов, губернатора». По словам Лукашенко, после разработки проект должны вынести на общественное обсуждение.