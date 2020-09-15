«У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны». Тихановская написала колонку для The Washington Post

Светлана Тихановская написала колонку для газеты The Washington Post, в которой назвала «вопросом времени» уход Александра Лукашенко с поста президента.

«Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и это только вопрос времени, пока он не покинет власть», — говорится в статье Тихановской.

Она выразила уверенность, что белорусы продолжат массовые демонстрации и забастовки.

«Еженедельные воскресные марши сотен тысяч людей стали нормой. Государственная пропаганда утверждает, что они уменьшаются — но каждый в Беларуси своими глазами видит, что марши с каждой неделей становятся все больше. Они будут продолжаться», — написала она.

Тихановская отметила, что со временем «забастовки распространяются от фабрик и государственных компаний до самой государственной службы» — к забастовкам присоединяются студенты, ученые, учителя и некоторые государственные служащие.

Она призвала продолжить бойкот государственных банков, заводов и государственных СМИ, фиксировать «преступления и злоупотребления со стороны полиции и других силовиков», а также добиваться расследования против тех, кто ответственен за нарушение права человека в Беларуси.

«Вопреки утверждениям государственной пропаганды, время на нашей стороне. Этот режим — гигант с глиняными ногами. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, это держаться вместе. Нет никакого вопроса о том, победим ли мы. Мы уже победили. Режим пытается украсть у нас эту победу. Однако ему это не удастся», — написала Тихановская.

Массовые протесты в Беларуси проходят с 9 августа, когда были объявлены итоги президентских выборов. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1% голосов.

Фото на превью: Vasily Fedosenko / Reuters