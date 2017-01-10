Родственники жертв терактов в Париже и Брюсселе обвинили Twitter в пособничестве ИГ

Родственники жертв терактов в Париже и Брюсселе подали в суд на социальную сеть Twitter, обвиняя компанию в пособничестве информационной кампании террористической организации «Исламское государство» (ИГ), передает бельгийский телеканал RTBF.

Иск был подан в Нью-Йорке близкими жертв терактов в Париже 13 ноября 2015 года и в Брюсселе 22 марта 2016 года. Они считают, что Twitter нарушил американское антитеррористическое законодательство. В иске говорится, что социальная сеть дала террористам «уникальное и мощное средство связи» и этим помогло им в достижении целей.

Родственники погибших требуют финансовую компенсацию от компании, размер которой пока не определен.

Как отмечает телеканал, в отношении Twitter и других социальных сетей ранее уже подавались подобные иски. Например, после массового убийства в ночном клубе в Орландо.

В начале декабря прошлого года Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube решили создать базу для автоматической идентификации экстремистского контента, которая позволит быстрее удалять противоправные материалы. Представитель Twitter заявил, что на сайте организации «нет места контенту, продвигающему терроризм».

В результате серии терактов в Париже и Сен-Дени в ноябре 2015 погибли 130 человек, более 350 получили ранения. В марте 2016 года в результате взрывов в аэропорту и метро Брюсселя погибли 32 человека, около 100 были ранены. Ответственность за оба теракта взяло на себя ИГ.