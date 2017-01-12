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Прощальный твит Обамы стал самым популярным за время его президентства

Новости
08:56, 12 января
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Запись в твиттере, которую оставил на прощание президент США Барак Обама, стала самой популярной за время его руководства страной, сообщает Voice of America.

John Gress / Reuters

«Спасибо за все. Моя последняя просьба будет такой же, как и первая. Я прошу вас поверить не в мою способность создавать изменения, а в вашу», — написал Обама в официальном аккаунте президента США.

Этот твит Обамы набрал более 500 тысяч ретвитов, что побило прошлый рекорд президента — твит о решении Верховного суда США разрешить однополые браки по всей стране. Отметку «нравится» прощальному твиту Обамы поставили около 1,5 миллиона человек.

После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января, официальный аккаунт президента США в твиттере @POTUS перейдет к нему. У Барака Обамы также есть свой личный твиттер-аккаунт (@BarackObama). 

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