Tut.by: пропавшего жителя Минска нашли мертвым возле места, где были столкновения протестующих с силовиками

В Минске рядом с торговым центром «Рига» нашли мертвым 53-летнего работника Минского завода шестерен Александра Будницкого, пропавшего 11 августа. Об этом сообщает издание Tut.by со ссылкой на коллег мужчины.

Сосед Будницкого по общежитию рассказал, что последний раз видел его 10 августа, когда вернулся с другим приятелем с акции протеста, проходившей возле «Риги». «Сюда обычно ходим за едой, а в тот день решили посмотреть, что там происходит. Видел своими глазами, как стреляли и взрывали. Когда вернулись в общежитие, рассказал Александру, что там творилось. Больше его не видел ни дома, ни на работе», — сказал сосед Будницкого.

Он предположил, что 11 августа Будницкий пошел посмотреть, что происходит возле торгового центра, так как в тот день мужчина отпросился с работы.

Спустя более недели коллеги Будницкого написали заявление в полицию о его пропаже. По их словам, при приеме заявления милиционеры спросили, участвовал ли тот в акции протеста. 31 августа брату Будницкого сообщили, что его тело обнаружили в парке неподалеку от ТЦ «Рига». Согласно версии милиции, мужчина был пьян и у него случился сердечный приступ после того, как он попросил закурить у прохожего.

Издание отмечает, что с 12 августа Будницкий находился в морге как неопознанный. При этом в Следственном комитете заявили Тut.by, что «в указанные даты факты смерти около ТЦ „Рига“ не зарегистрированы».

Ранее в Минске нашли мертвым 28-летнего участника акций протеста Никиту Кривцова, пропавшего 12 августа. Мужчину обнаружили в петле в лесу. По данным МВД Беларуси, на теле Кривцова не было следов побоев, и его смерть не носит криминальный характер.

С 9 августа в Беларуси проходят массовые акции протеста из-за итогов выборов президента. В первые дни протестов территория возле ТЦ «Рига» стала одной из главных площадок демонстрантов в Минске. «Наша Нива» писала, что там стоили баррикады. Для разгона протестующих силовики применили против них водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты.