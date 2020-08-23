Tut.by: на акции протеста в Минске собрались более 100 тысяч человек

Более 100 тысяч человек вышли на протестную акцию в Минске, собравшиеся заняли всю площадь Независимости. Об этом сообщает издание Tut.by.

Фото: Tut.by

По данным издания, протестующие также заняли площадку возле Мингорисполкома и здания метрополитена. В ходе акции они скандируют «Жыве Беларусь» и «Уходи!». В ответ власти включили на площади песню «Первым делом самолеты».

Как передает ТАСС, в 15:30 на площади объявили минуту молчания в память о погибших участниках протестов. Также минута молчания прошла Гомеле.

По словам корреспондента Дождя, еще перед началом акции в центре Минске начались перебои со связью, а к площади подъехала военная техника. Силовики также просят собравшихся разойтись и «не вынуждать применять силу».

СМИ сообщали, что в городе разместили военных, автозаки, автомобили с колючей проволокой и водометы. В частности, военных стянули к стеле на площади Победы, пишет «Интерфакс» Еще несколько подразделений дежурят возле музея Великой Отечественной войны.