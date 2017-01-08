Турция лишит гражданства сбежавших за границу участников попытки госпереворота

Участников попытки государственного переворота в Турции летом 2016 года, сбежавших за границу, могут лишить турецкого гражданства. Такое право получило правительство Турции после нового постановления, принятого в рамках режима чрезвычайного положения, который действует в стране с июля. Об этом сообщает агентство DPA.

Гражданства будут лишены те турки, которые не подчинятся требованию властей вернуться на родину. Помимо предполагаемых участников госпереворота, постановление о лишении гражданства распространяется и на членов незаконных вооруженных формирований, которые также находятся за границей и возвращаются в Турцию по требованию правоохранителей.

Тем же постановлением правительство Турции отстранило от должностей более восьми тысяч человек, среди них полицейские, военнослужащие, сотрудники министерства юстиции и преподаватели университетов. Все они подозреваются в антигосударственной деятельности.

Попытка государственного переворота в Турции была предпринята в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. В результате она была подавлена. Действующее правительство страны и президент Реджеп Тайип Эрдоган остались у власти. Они обвинили в попытке госпереворота сторонников проповедника Фухтуллаха Гюлена и его самого. В настоящее время он проживает в США. После попытки госпереворота в Турции по подозрению в участии в мятеже арестовали более 40 тысяч человек.