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Сестра убийцы российского посла рассказала о его намерении стать охранником Эрдогана

Новости
20:31, 26 декабря
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Сестра турецкого полицейского, который убил российского посла Андрея Карлова, Сехер О. рассказала, что ее брат успешно сдал экзамен для того, чтобы стать охранником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Hurriyet Daily News. 

Фото: Burhan Ozbilici / AP

Сестра Мевлюта Алтынташа сообщила, что ее брат успешно сдал экзамены для того, чтобы стать охранником президента Турции. Однако его не взяли на эту работу из-за того, что он проработал в полиции меньше года.

Она также сообщила, что поведение ее брата сильно изменилось после того, как он начал учиться в полицейской академии. «Он начал молиться пять раз в день в полицейской школе. У него не было мечты стать полицейским. Он хотел эту работу, потому что она давала гарантии, и учеба в этой школе была дешевле, чем в других», — рассказала Сехер О. Также, по ее словам, убийца российского посла ходил в бассейн и употреблял алкоголь до того, как начал учебу на полицейского.

«Он всегда говорил, что будет двигаться вперед и планировать карьеру. Ему промыли мозги, и он отдалился от нас», — добавила сестра полицейского. 

19 декабря 22-летний Мевлют Алтынташ застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова. После того, как Алтынташ несколько раз выстрелил в спину российскому послу, он начал выкрикивать исламистские лозунги. Его застрелила полиция. Алтынташ служил в полиции, но был отстанен от службы в рамках расследования дела о попытке военного переворота в Турции. 

Отец Алтынташа рассказал, что поведение его сына начало меняться после того, как он поступил на службу в полицию и подружился с человеком, известным по имени Секран. Мать Алтынташа сообщила, что разговаривала с ним в день убийства, и  он попросил у нее благословения.

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