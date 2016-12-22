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Родственников убийцы российского посла в Турции отпустили из-под ареста

Новости
14:51, 22 декабря
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Родственников убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова отпустили из-под ареста, сообщает Associated Press.

Родители Мевлюта Мерта Алтынташа, а также его сестра, два дяди и племянница были задержаны 19 декабря в городе Соке, провинция Айдын, где родился напавший на посла. После задержания их допросили, а затем отпустили по распоряжению турецкой прокуратуры.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил,  что убийца российского посла принадлежал к организации ФЕТО, связанной с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого власти Турции обвиняют в организации попытки госпереворота в стране летом 2016 года. Сам Гюлин отверг обвинения и осудил убийство.

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По данным СМИ, дома у убийцы российского посла были найдены материалы, связывающие его с радикальными исламскими организациями. Однако источники турецких изданий в правоохранительных органах страны считают, что они были подброшены намеренно и служат отвлекающим маневром для следствия. Официального подтверждения этой информации нет.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря. Убийство совершил 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. Ранее он работал полицейским. Опыт работы в правоохранительных органах позволил ему устроиться охранником на фотовыставку «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки», где выступал российский посол.

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