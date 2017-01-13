Опознаны более 70 погибших при крушении Ту-154

Эксперты по ДНК-экспертизе опознали более 70 погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюро судебно-медицинской экспертизы.

«На сегодняшний день завершена процедура идентификации более 70 погибших, родственники которых ознакомлены с результатами экспертизы», — сообщили в бюро.

Среди опознанных — руководитель департамента культуры Минобороны Антон Губанков и художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, а также десять членов экипажа, среди которых командир самолета. Кроме того, опознаны девять представителей СМИ — Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов (Первый канал), Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский («Звезда»), Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов (НТВ).

Накануне стало известно, что опознана глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Совет по правам человека сообщил, что Доктора Лизу похоронят в понедельник, 16 января, на Новодевичьем кладбище.

Источник ТАСС рассказал, что похороны жертв, ориентировочно, пройдут 14, 16 и 17 января.

«Согласно предварительной информации, 50 погибших будут похоронены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, где ранее была похоронена помощница Антона Губанкова Оксана Бадрутдинова», — сообщил собеседник агентства.

Ту-154 Минобороны потерпел крушение утром 25 декабря. Самолет, вылетевший из аэропорта Сочи, направлялся в Хмеймим. Он упал через несколько минут после взлета. На борту находились 92 человека, среди которых были 84 пассажира и 8 членов экипажа. Все они погибли.

Среди основных причин авиакатастрофы — техническая неисправность и ошибка пилота.

Накануне «Медуза» со ссылкой на родственников погибших сообщила, что Минобороны отказывается проводить полноценную гражданскую панихиду по погибшим. Вдова солиста ансамбля Ивана Столяра Надежда рассказала, что ведомство взяло на себе все расходы, связанные с похоронами и что 45 гробов собираются организованно привезти к недавно построенному мемориальному комплексу Минобороны в Мытищах. На месте планируют провести короткое отпевание погибших священником и погребение.