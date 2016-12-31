В Нью-Йорке спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154

Члены хора организации Schiller Institure спели у российского посольства в Нью-Йорке гимн России в память о погибших в результате крушения самолета Минобороны Ту-154. Видео выступления было выложено на Youtube организации.

Самолет Минобороны Ту-154, который вылетел из Сочи и направлялся на авиабазу «Хмеймим» в Сирию, потерпел крушение в Черном море 25 декабря. На борту находились 92 человека, среди них — 64 артиста ансамбля Минобороны имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты и госслужащие. Все они погибли.

В описании к видео говорится, что ансамбль Александрова представляет собой изображение «высочайших моральных качеств России».