Минобороны сообщило об указывающей на «особую ситуацию» фразе в радиообмене с Ту-154

Командир разбившегося в Черном море Ту-154 Роман Волков в разговоре с диспетчерами произнес фразу, свидетельствующую об «особой ситуации» на борту. Об этом сообщил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов в ходе пресс-конференции правительственной комиссии по расследованию катастрофы.

«Радиообмен был крайне краток. Особая ситуация была в течение 10 секунд. Я не могу сказать вам про закрылки и другие вещи, которые мы услышали», — цитирует Байнетова ТАСС. По его словам, «все было достаточно штатно, но была одна фраза, которая говорит о развитии особой ситуации». «Больше она нам ни о чем не говорит», — подчеркнул представитель Минобороны.

Ранее издание Life опубликовало конец расшифровки записи с найденного речевого самописца Ту-154. В ней утверждается, что один из пилотов произнес реплику «Закрылки, с***!», после чего прозвучала фраза «Командир, падаем».

Источник «Интерфакса» утверждал, что предварительный анализ показаний самописца позволяет сделать вывод, «что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной». По словам другого собеседника агентства, Ту-154 потерпел крушение в результате «сваливания» из-за недостаточной для взлета подъемной силе крыла. Он уточнил, что, по предварительным данным, на борту «рассогласованно сработали закрылки».

В четверг представители комиссии по расследованию крушения Ту-154 рассказали, что окончательные выводы будут представлены не ранее чем через 30 суток. Эксперты пришли к выводу, что на борту не происходило взрыва, однако версия теракта до конца не исключена. «Теракт — это не только взрыв», — пояснил Байнетов.

В комиссии отметили, что из Черного моря удалось поднять все фрагменты, необходимые для выяснения причин катастрофы. Сам самолет полностью разрушился при ударе об воду и дно. Спасатели нашли в общей сложности 19 тел и 230 фрагментов погибших.

Военный Ту-154, который направлялся на авиабазу «Хмеймим» в Сирию, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа. Все они погибли.