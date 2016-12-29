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Комиссия по крушению Ту-154 отчиталась о первых итогах расследования
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Комиссия по крушению Ту-154 отчиталась о первых итогах расследования

Новости
12:58, 29 декабря
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Активная фаза поисковой операции в районе крушения Ту-154 завершена, но исследование территории продолжится, заявил министр транспорта России Максим Соколов. Окончательные результаты комиссия сможет предоставить не ранее, чем через месяц. Трансляция пресс-конференции правительственной комиссии велась на сайте Дождя.

Окончательные выводы о причинах катастрофы комиссия сделает после расшифровки двух «черных ящиков»: речевого и параметрического бортовых самописцев. Министр также опроверг информацию о третьем самописце, который был разрушен. «На Ту-154 всего два "черных ящика"», — заявил он. 

Самолет полностью разрушился при ударе об воду и дно Черного моря, рассказал Соколов. Сейчас поднято 19 тел и 230 фрагментов тел. Для опознания погибших комиссия собрала биологические материалы от всех родственников для генетической экспертизы. Также было поднято 13 крупных и почти 2000 мелких обломков самолета, рассказал Соколов. По его словам, этих фрагментов достаточно для определения причины катастрофы. 

Окончательные выводы комиссия сможет предоставить не ранее, чем через 30 суток, заявил начальник службы безопасности полетов авиации Сергей Байнетов. Предварительные результаты будут получены в январе, добавил Соколов. «Очевидно, что работа техники была нештатной», — сказал министр.

В начале расследования комиссия выдвинула более 15 версий, но после получения предвариетльной информации с самописцев, их количество сократилось в два раза, сказал Байнетов. Версию с терактом комиссия пока не исключает: «Взрыва на борту не было, но теракт это не только взрыв, поэтому эту версию мы пока до конца не отметаем», — сказал Байнетов.

Водолазные работы на месте крушения Ту-154 в Черном море. Подводная съемка

Самолет Минобороны Ту-154, который вылетел из Сочи и направлялся на авиабазу «Хмеймим» в Сирию, потерпел крушение над Черным морем в воскресенье, 25 декабря. Полет продлился 70 секунд, в момент возниконовения внештатной ситуации максимальная высота самолета составляла около 250 метров, скорость около 360-370 километров в час, рассказал Байнетов.

На борту находились 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа. В списках пассажиров — 64 артиста ансамбля Минобороны имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, журналисты Первого канала, НТВ и «Звезды». 

Ранее основными версиями причины катастрофы, по информации ФСБ, рассматривались ошибка пилотирования, некачественное топливо, техническая неисправность самолета и попадание в двигатель постороннего предмета. При этом в Минтрансе приоритетными версиями считают техническую неисправность и ошибку пилота.

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