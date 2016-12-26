Прямой эфир
60,94
63,70
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Спасатели нашли останки 80 жертв катастрофы Ту-154
«Интерфакс» назвал перегруз Ту-154 одной из версий авиакатастрофы
«Момент истины» Караулова убрали из эфира после программы о покушениях на Путина
Бывший главврач 62-й больницы пожаловался на департамент здравоохранения Москвы в ФСБ

Спасатели нашли останки 80 жертв катастрофы Ту-154

Новости
20:59, 26 декабря
1 753
0
Поделиться

Спасатели подняли со дна и поверхности Черного моря останки около 80 пассажиров и членов экипажа разбившегося Ту-154. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в оперативном штабе на месте катастрофы.

Фото МЧС

«На текущий момент подняты останки порядка 80 человек», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что участникам поисковой операции удалось обнаружить крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета.

Официально эту информацию не подтверждали.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил об обнаружении 70 фрагментов тел.

Ранее ТАСС сообщило, что спасатели подняли на поверхность тело командира Ту-154 Романа Волкова. Установить личность удалось по знакам отличия на форме летчика. 

Самолет Ту-154 Минобороны, летевший в сирийскую Латакию, потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря. Он пропал с радаров через несколько минут после вылета из Адлера, где лайнер приземлялся для дозаправки. Вскоре его обломки нашли в акватории Черного моря.

На борту самолета находились 92 человека. Среди них были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов, военные и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. В Москве началось опознание найденных тел жертв авиакатастрофы.

ФСБ называет четыре основные версии причины авиакатастрофы, среди которых ошибка пилота, техническая неисправность, попадание в двигатель посторонних предметов и некачественное топливо. Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, назвал еще одной версией перегруз самолета.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2