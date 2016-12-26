Спасатели нашли останки 80 жертв катастрофы Ту-154

Спасатели подняли со дна и поверхности Черного моря останки около 80 пассажиров и членов экипажа разбившегося Ту-154. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в оперативном штабе на месте катастрофы.

«На текущий момент подняты останки порядка 80 человек», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что участникам поисковой операции удалось обнаружить крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета.

Официально эту информацию не подтверждали.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил об обнаружении 70 фрагментов тел.

Ранее ТАСС сообщило, что спасатели подняли на поверхность тело командира Ту-154 Романа Волкова. Установить личность удалось по знакам отличия на форме летчика.

Самолет Ту-154 Минобороны, летевший в сирийскую Латакию, потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря. Он пропал с радаров через несколько минут после вылета из Адлера, где лайнер приземлялся для дозаправки. Вскоре его обломки нашли в акватории Черного моря.

На борту самолета находились 92 человека. Среди них были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов, военные и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. В Москве началось опознание найденных тел жертв авиакатастрофы.

ФСБ называет четыре основные версии причины авиакатастрофы, среди которых ошибка пилота, техническая неисправность, попадание в двигатель посторонних предметов и некачественное топливо. Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, назвал еще одной версией перегруз самолета.