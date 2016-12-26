В Москве опознали первую жертву крушения Ту-154

В Москве опознали одно из тел погибших, находившихся на борту Ту-154, который 25 декабря разбился в Черном море вблизи аэропорта Адлера. Об этом ТАСС рассказал источник в медицинских кругах. В общей сложности жертвами катастрофы стали 92 человека. По словам собеседника РИА Новости , на месте крушения в общей сложности нашли 13 тел.

«В Москве, куда сегодня утром прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета, начался процесс опознания. Опознана первая жертва катастрофы», — сказал собеседник ТАСС. Он при этом не уточнил, как зовут жертву.

Тела всех погибших доставят для опознания и проведения генетической экспертизы в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах Краснодарского края, общее число найденных тел выросло до 13. Ранее сообщалось об обнаружении 11 погибших.

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