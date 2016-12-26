Прямой эфир
60,90
63,69
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Минобороны рассказало о положении обломков Ту-154 на дне Черного моря
В Москве опознали первую жертву крушения Ту-154
«Момент истины» Караулова убрали из эфира после программы о покушениях на Путина
Бывший главврач 62-й больницы пожаловался на департамент здравоохранения Москвы в ФСБ

В Москве опознали первую жертву крушения Ту-154

Новости
17:59, 26 декабря
17
0
Поделиться

В Москве опознали одно из тел погибших, находившихся на борту Ту-154, который 25 декабря разбился в Черном море вблизи аэропорта Адлера. Об этом ТАСС рассказал источник в медицинских кругах. В общей сложности жертвами катастрофы стали 92 человека. По словам собеседника РИА Новости, на месте крушения в общей сложности нашли 13 тел. 

«В Москве, куда сегодня утром прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета, начался процесс опознания. Опознана первая жертва катастрофы», — сказал собеседник ТАСС. Он при этом не уточнил, как зовут жертву.

Тела всех погибших доставят для опознания и проведения генетической экспертизы в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России. 

По данным источника РИА Новости в экстренных службах Краснодарского края, общее число найденных тел выросло до 13. Ранее сообщалось об обнаружении 11 погибших. 

Новость дополняется

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2