Минобороны назвало «постыдными инсинуациями» сообщения о спасжилетах на пассажирах Ту-154

Министерство обороны России опровергло сообщения о том, что на пассажирах авиалайнера Ту-154 были надеты спасательные жилеты, передает Интерфакс. Ранее о том, что на некоторых телах обнаружили спасжилеты, сообщил собеседник РИА Новости.

«Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты - постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности» — говорится в сообщении ведомства, которое поступило «Интерфаксу».

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что нескольких пассажиров Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, обнаружили в спасательных жилетах.

По словам источника агентства, люди готовились к эвакуации. Он добавил, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту обнаружили спасатели.

Ранее Минобороны сообщало об 11 найденных телах пассажиров. Всего на борту потерпевшего крушение самолета находились 92 человека. Спустя несколько часов после начала поисково-спасательной операции в районе крушения Ту-154 представители МЧС сообщили, что «выживших не наблюдается».