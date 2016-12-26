Институт космических исследований опубликовал фото района крушения Ту-154

Институт космических исследований Российской академии наук опубликовал изображение района катастрофы самолета Ту-154. На фото запечатлено побережье рядом со взлетной полосой аэропорта Адлера.

Изображение было снято с помощью космического аппарата Sentinel-1B Европейского космического агентства в 6:31 по московскому времени.

Накануне военно-транспортный самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где он проходил дозаправку. Его обломки обнаружили в полутора километрах от побережья Черного моря в Сочи.

Самолет направлялся в сирийскую Латакию. На его борту находились 92 человека, большинство из которых были артисты ансамбля имени Александрова. Также в этом самолете находились журналисты трех федеральных каналов, военнослужащие и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

В ФСБ России ранее заявили, что основными версиями являются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилота и техническая неисправность самолета. Признаков указывающих на теракт на борту или возможность диверсии, спецслужба пока не обнаружила.