Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154 в Черном море

Теракт не входит в число приоритетных версий крушения Ту-154 в Черном море. Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов, передает «Интерфакс». По его словам, к катастрофе могли привести «техническое состояние либо ошибка пилотирования».

«Сегодня основные версии не включают в себя террористический акт. — подчеркнул Соколов. — Причины могут быть разные, они анализируются специалистами, экспертами и Следственным комитетом».

Министр транспорта отметил, что в российских аэропортах не требуется вводить дополнительные антитеррористические меры в связи с катастрофой, так как их уже достаточно.

Ранее в Минобороны сообщили о первых итогах операции на месте крушения самолета. За первые сутки работ было обнаружено 11 тел и 154 фрагмента. В зону операции прибывают новые суда, в том числе гидрографическое судно с гидролокационным оборудованием, которое позволит найти фрагменты самолета.

В ведомстве отметили, что поиски в месте падения осложняются «широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна». Тем не менее эксперты смогли определить траекторию полета Ту-154 с помощью данных с радиолокационных средств. Это позволило более точно определить траекторию полета лайнера.

Первый самолет с телами погибших уже прибыл в Москву на аэродром Чкаловский. Их опознанием займутся специалисты Бюро судебной медицинской экспертизы и Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России.

Ту-154, направлявшийся в Сирию, исчез с радаров через две минуты после взлета из Адлера. Позднее обломки самолета и тела погибших были найдены в акватории Черного моря. В результате катастрофы погибли 92 человека. Среди них 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов федеральных телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

В Минобороны накануне сообщили, что разбившийся Ту-154 был технически исправен перед вылетом. В ведомстве добавили, что пилот, управлявший судно, неоднократно совершал полеты по заданному маршруту.