Захарова прокомментировала слова советника Порошенко о крушении Ту-154

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала слова советника президента Украины Юрия Бирюкова, который заявил, что ему захотелось принести бутылку «Боярышника» к российскому посольству в Киеве. Так он прокомментировал крушение российского самолета Ту-154 в Черном море.

«Грохнулся самолет МО РФ... Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку “Боярышника”», — написал в своем фейсбуке Бюрюков.

В ответ на его пост Захарова заявила, что «официальный Киев» радуется смерти пассажиров упавшего самолета из-за того, что, по ее словам, «на Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами».

Самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Он направлялся в Сирию. На борту лайнера находились 92 человека — восемь военнослужащих, 64 участника ансамбля имени Александрова, девять журналистов, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и двое федеральных госслужащих. Минобороны и глава Минтранса заявили, что информации о выживших после крушения самолета нет.

ТАСС сообщило, что жители Киева в течение дня приносили цветы и свечи к посольству России, при этом официальные власти Украины никак не отреагировали на крушение российского самолета.