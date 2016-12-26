СМИ рассказали об отсутствии доказательств в пользу версии о теракте на борту Ту-154

Версия теракта при расследовании крушения самолета Минобороны в Черном море не рассматривается как основная. Об этом сообщают ТАСС , РИА Новости и « Интерфакс » со ссылкой на источник в спецслужбах.

По его словам, самолет вылетел из аэропорта «Чкаловский», в котором багаж и пассажиры тщательно проверялись. «Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было», — сообщил источник.

Самолет был взят под охрану после того, как приземлился в Адлере. «На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки. Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом», — сказал источник.

На данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу версии о теракте, подчеркнул собеседник. Органы безопасности не рассматривают версию теракта как основную.

Самолет Минобороны Ту-154, выполнявший рейс в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека. Минобороны и глава Минтранса заявили об отсутствии данных о выживших в результате крушения. Рассматриваются две версии крушения: техническая неисправность и ошибка пилотов. Оданко источник издания «Фонтанка» сообщил, что ФСБ также отрабатывает версию теракта.