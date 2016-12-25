В Минобороны заявили об исправности разбившегося Ту-154

Потерпевший крушение в Черном море самолет Минобороны Ту-154 перед вылетом был технически исправен. Об этом заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов, сообщает «Интерфакс».

«Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года», — сказал Байнетов.

Он добавил, что командир самолета неоднократно выполнял полеты по заданному маршруту.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщили, что обнарущили 11 тел погибших в результате крушения. Всего самолете находилось 92 человека. Также в министертсве рассказали, что определили предположительное место падения самолета.

Самолет Минобороны, выполнявший рейс в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека — восемь военнослужащих, 64 участника ансамбля имени Александрова, девять журналистов, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и двое федеральных госслужащих.

Минобороны и глава Минтранса заявили об отсутствии данных о выживших в результате крушения.

Рассматриваются две версии крушения: техническая неисправность и ошибка пилотов. Источник издания «Фонтанка» сообщил, что ФСБ также отрабатывает версию теракта.

В Минобороны сообщили, что самолетом управлял опытный пилот Роман Волков — летчик первого класса с общим налетом около трех тысяч часов. Общий налет самолета, потерпевшего крушение, составил около семи тысяч часов. Самолет был выпущен в 1983 году. Последний раз он ремонтировался в декабре 2014 года. В сентябре 2014 года самолет прошел плановое обслуживание.