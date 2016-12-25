На месте крушения Ту-154 нашли 12 тел погибших

Тела 12 погибших обнаружены на месте крушения самолета Минобороны России Ту-154 возле Сочи, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на источник в экстренных службах.

Поисковая операция продолжается, сообщил источник. Ранее ТАСС сообщил, что на месте крушения нашли тела десяти человек. Минобороны также сообщает о десяти обнаруженных телах.

Утром 25 декабря самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение в Черном море. Военный рейс направлялся в сирийскую Латакию. На борту самолета находились 92 человек, среди них — участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, сотрудники «Первого канала», телеканала «Звезда» и НТВ. Также на борту самолета была директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они летели в Сирию, чтобы поздравить российскую авиагруппу с Новым годом.

Минобороны опубликовало список пассажиров.

Минобороны сообщило, что в район крушения в Черном море направились более ста водолазов со спецоборудованием. Всего в поисковой операции принимают участие более трех тысяч человек, 30 кораблей, четыре вертолета, беспилотники и глубоководные аппараты.