В Черном море нашли обломки пропавшего Ту-154

Обломки самолета Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50-70 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В пресс-службе Южного регионального центра МЧС также подтвердили обнаружение места падения самолета в Черном море. По данным ведомства, в 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно, в 1,5 км — фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря найдены также личные вещи пассажиров самолета.

Ранее Минобороны сообщило о пропаже с радаров самолета Ту-154. Лайнер вылетел из Сочи и направлялся на авиабазу «Хмеймим» в Сирию.

На борту самолета находились военнослужащие, девять журналистов и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Позже телеканал «Звезда» подтвердил, что съемочная группа канала в составе трех человек находилась в самолете. На борту лайнера также были журналисты Первого канала — корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператора Александр Сойдов.

В 10 утра смотрите на Дожде спецэфир по крушению Ту-154 рядом с Сочи.