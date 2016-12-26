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В Кремле заявили об отсутствии приоритетных версий крушения Ту-154

Новости
13:02, 26 декабря
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Кремль призвал дождаться официальных выводов расследования крушения самолета Ту-154. Пока нет приоритетной версии авиакатастрофы, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Дождя.

«Пока не получает развитие ни одна из версий. Министр Соколов вчера говорил, что рассматриваются все версии. Но, как вы знаете, версия о теракте — она далеко не в первых рядах», — сказал Песков.

Он добавил, что сейчас все концентрируются на поисковых работах. «Главное — это завершение поисковых работ, чтобы выяснить все обстоятельства этой катастрофы», — сказал Песков.

Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщил, что к крушению самолета могли привести техническое состояние самолета или ошибка пилотирования. Они добавил, что теракт не рассматривают среди основных версий.

Ту-154 Минобороны потерпел крушение рано утром в воскресенье, 25 декабря, вскоре после вылета из Сочи. Самолет летел в Сирию. На борту находились 92 человека, среди которых были 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов федеральных телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

По последним данным, спасатели нашли тела 11 погибших и более 150 обломков Ту-154. Утром 26 декабря в Москву прибыл первый самолет с телами жертв.

Накануне Минобороны сообщили, что разбившийся самолет перед вылетом был технически исправен. По данным ведомства, управлявший Ту-154 пилот неоднократно летал по заданному маршруту и был опытным летчиком.

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