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Новости

ЦИК провел «масштабное расследование» в поисках пней, на которых голосовали за поправки

14 сентября, 15:28
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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что в результате «масштабного расследования» в ведомстве нашли только три реальных пня, на которых проводилось голосование по поправкам в Конституцию, остальные «оказались фейками». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ЦИК России.

Голосование на первом пне, который в комиссии назвали «ульяновским», объяснили «праздниками», которые несколько поколений одной семьи проводят рядом с частным домом. Именно на пне поблизости «пожилые члены семьи и пожелали проголосовать».

Второй пень, который попал на фотографии в ходе голосования, находится во Владимирской области. Как пояснили в ЦИК, «владимирский пень» – популярное место встреч в одной из деревень области, «местные жители там обсуждают новости, знакомятся, отмечают праздники», поэтому и голосование по поправкам было решено организовать на нем.

Третий пень, обнаруженный в ходе расследования ЦИК, в ведомстве назвали «брянским». Голосование на нем объяснили желанием местной жительницы проголосовать на своей придомовой территории, где и находится пень, по состоянию здоровья.

После расследования ЦИК сделала выводы, что «остальные пни, которыми попрекали избирательные комиссии в период общероссийского голосования, оказались фейками».

В ходе голосования по поправкам в Конституцию пользователи соцсетей делились фотографиями и видео с избирательных участков, некоторые из которых располагались в багажниках автомобилей, на пеньках, на футбольных полях и в стоящих неподвижно автобусах. Такие способы голосования не противоречат закону – подобные рекомендации комиссия объяснила мерами по борьбе с распространением коронавируса.

Фото на превью: twitter.com/daniilken

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