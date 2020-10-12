ЦИК объявил о победе действующего президента Таджикистана на выборах. Он занимает этот пост 26 лет

Действующий глава Таджикистана Эмомали Рахмон набрал на президентских выборах 90,92% голосов. Об этом сообщил председатель республиканского Центризбиркома Бахтиер Худоерзода, передает Sputnik Таджикистан.

Фото: пресс-служба Кремля

По предварительным данным, явка на выборах составила 70,1%.

Согласно законодательству Таджикистана, для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Президент избирается сроком на семь лет.

Президентские выборы прошли в Таджикистане 11 октября. Рахмон баллотировался на пятый срок. Он руководит страной с 1994 года. Помимо действующего президента, в выборах участвовали еще четыре кандидата.

В 2016 году в Таджикистане приняли поправки к Конституции, согласно которым Эмомали Рахмона признали Лидером нации и разрешили ему избираться на пост главы государства неограниченное количество раз, несмотря на ограничения в законодательстве.