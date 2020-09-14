Цены на квартиры в новостройках резко выросли из-за введенной Путиным льготной ипотеки

Цены на квартиры в российских новостройках в июле-августе выросли на 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитического проекта Сбербанка «СберИндекс». С учетом данных по вторичному рынку недвижимости квадратный метр за год подорожал в среднем на 2,9%.

Новостройки в Некрасовке. Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Сбербанк связал рост цен с принятыми весной мерами поддержки из-за пандемии — в первую очередь, с программой льготной ипотеки под 6,5%, действующей для покупки квартир на первичном рынке. Она вызвала всплеск спроса на ипотеку, следует из данных «Дом.РФ». В январе-августе в России выдали 895 тысяч ипотечных кредитов на 2,2 триллиона рублей — в натуральном выражении это на 14% больше, чем в течение аналогичного периода прошлого года, в денежном — на 26%.

В 23 регионах цены на первичном рынке за июль-август выросли более чем на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сильнее всего подорожали квартиры в Астраханской области: летом 1 кв. метр на первичном рынке стоил на 45% дороже, чем на год раньше. Также сильно выросли цены в Иркутской (38%) и Томской области (36%).

В Москве 1 кв. м на первичном рынке подорожал на 10%, в Подмосковье — на 20%, в Санкт-Петербурге — на 12%, в Ленинградской области — на 10%.

В девяти регионах недвижимость, наоборот, подешевела. Сильнее всего цены снизились в Курганской (почти на 58%) и Костромской (45%) областях, а также в Якутии (34%).

В апреле Владимир Путин распорядился запустить программу льготной ипотеки, чтобы поддержать спрос на недвижимость во время эпидемии. По ее условиям, до 1 ноября 2020 года россияне могут взять ипотеку по субсидированной ставке 6,5%. Первоначальный взнос для участия в программе сначала должен был быть не меньше 20%, позже правительство снизило его до 15%.