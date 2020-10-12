Банк России выпустил памятную монету в честь медиков

Банк России выпустил памятную монету номиналом 25 рублей, посвященную «самоотверженному труду медицинских работников» в период пандемии COVID-19. Тираж монеты — 5 миллионов штук, сообщили в пресс-службе ЦБ.

На одной из сторон монеты два медицинских работника, которые одеты в защитные костюмы, в руке у женщины — реанимационный чемодан, на фоне находится скорая помощь и здание больницы. На лицевой стороне монеты помещено стандартное изображение герба России, указан номинал монеты и год выпуска.

Фото: пресс-служба Банка России

Еще одна выпущенная памятная монета номиналом 10 рублей посвящена работникам транспортной сферы. На ней изображен человек с эмблемой Минтранса на рукаве, на его фоне — грузовой автомобиль, поезд и самолет. Эта монета вышла тиражом 1 миллион экземпляров.