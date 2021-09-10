Центробанк поднял ключевую ставку до 6,75% — на 0,25 процентного пункта

Банк России в пятый раз подряд поднял ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта. Показатель достиг 6,75%.

Поднятие ключевой ставки в Центробанке, как и в прошлые разы, объяснили необходимостью снижения инфляции и возвращением ее к уровня к 4%. В ЦБ ожидают, что годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года и в 2022 году снизится до 4,0–4,5%. Годовая инфляция на 6 сентября составила 6,74%.

В прошлый раз ЦБ поднял ключевую ставку в июле с 5,5% до 6,5%. Это было максимальное повышение показателя с декабря 2014 года.

В августе потребительские цены в России в годовом выражении выросли на 6,7% — это максимальный показатель инфляции с августа 2016 года.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что инфляция в России станет долгосрочным явлением, и ЦБ, скорее всего, продолжит свою жесткую кредитно-денежную политику.

Кроме того, в августе россияне взяли 2,1 миллиона кредитов наличными на рекордную общую сумму в 646,7 миллиарда рублей. Аналитики объясняли это в том числе ожиданиями роста процентов по кредитам из-за повышения ключевой ставки Центробанка.

Фото на превью: Flickr