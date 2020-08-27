Центробанк и Visa предупредили об утечке данных 55 тысяч карт клиентов Joom

Центробанк и Visa предупредили об утечке данных 55 тысяч карт клиентов маркетплейса Joom, который занимается поставкой товаров из Китая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в банковском секторе и собеседника, близкого к ЦБ.

Издание обнаружило несколько объявлений об этой базе на специализированных сайтах и в Telegram-каналах. База была опубликована на прошлой неделе, большинство данных из нее можно скачать бесплатно.

В базе указаны первые шесть и последние четыре цифры номера карты клиента, ФИО, телефон и электронная почта, адрес проживания, а также срок действия карты, наименование платежной системы и банка, выпустившего карту.

Представитель Joom подтвердил, что в марте действительно произошла утечка, отметив, она касается ресурсов одного из контрагентов Joom. Маркетплейс уже прекратил с ним сотрудничества и предотвратил дальнейшую утечку данных.

В частности, в открытый доступ попали сведения о клиентах Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Тинькофф-банка, Почта банка и Киви банка. Представители «Открытия» и Промсвязьбанка сказали, что в опубликованной базе нет данных, с помощью которых мошенники смогли бы похитить средства с карты.

В Сбербанке заявили, не зафиксировали данных по своим картам в утечке. Там только нашли карты четырех клиентов зарубежных «дочек» Сбербанка, однако этим клиентам ничего не угрожает.