ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России отозвал лицензии у двух московских банков — «Банка на Красных воротах» и «НКБ». Об этом сообщается на сайте регулятора. Организации занимали 275-е и 527-е места в банковской системе России по величине активов.

Отмечается, что лицензия у «Банка на Красных воротах» была отозвана из-за неисполнения организацией законов, регулирующих сферу банковской деятельности, и нормативных актов Центробанка. Помимо этого, «Банк на Красных воротах», как уточнили в ЦБ, проводил высокорискованную кредитную политику и размещал денежные средства в некачественные активы.

Банк «НКБ» лишился лицензии из-за того, неоднократно нарушал закона о противодействии отмыванию денег, уточнили в Центробанке. Кроме того, «НКБ» не исполнял требования по запрету части банковских операций.

Оба банка, лишившиеся лицензии Центробанка, были участниками системы страхования вкладов.

«Банк на Красных воротах» был создан в 1993 году, его основными акционерами выступали различные строительные компании, в том числе и «Мостотрест», контрольный пакет акций которой принадлежал Аркадию Ротенбергу и его сыну Игорю.