В «Централ Партнершип» прокомментировали отказ якутского кинотеатра показывать «Ла-Ла Ленд»

Заместитель генерального директора компании по кинодистрибуции Вадим Верещагин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы, заявил, что заместителю директора якутского кинотеатра «Лена» Георгию Николаеву был предложен определенный формат работы с фильмом «Викинг», однако он категорически отказался работать с картиной.

«Аналогично он [Николаев — Дождь] поступил в отношении работы с фильмами „Ла-ла Ленд“ (Summit), „Молчание“ (IM Global), „Монстр-Траки“ и „Три Икса: Мировое господство“ (Paramount Pictures)», — процитировала пресс-служба слова Верещагина. Он также отметил, что Николаев пригрозил запустить кампанию по бойкотированию фильма «Викинг».

Верещагин добавил, что в Якутске с фильмом «Викинг» работают только два кинотеатра, потому что «конструктивный диалог» по форматам показа с другими залами не сложился.

Ранее заместитель директора якутского кинотеатра «Лена» Георгий Николаев рассказал, что кинотеатр не сможет показать фильм «Ла-Ла Ленд» и еще три премьеры 2017 года из-за отказа увеличивать количество сеансов картины «Викинг». По его словам, «Централ Партнершип» отказалась предоставить пакет картин Paramount Pictures, в который, кроме «Ла-Ла Ленда», также входили фильмы «Молчание», «Три Икса: Мировое господство» и «Звонки».