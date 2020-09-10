Центр имени Гамалеи направил The Lancet ответы на вопросы о российской вакцине

Разработчики вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в редакцию медицинского журнала The Lancet ответы на вопросы международной группы ученых, указавших на неточности в исследовании. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Когда они будут опубликованы, Кузнецов не сообщил.

8 сентября Международная группа ученых обратилась к авторам статьи с просьбой объяснить некоторые неточности. В частности, они обнаружили, что в результатах нескольких экспериментов данные разных добровольцев дублируются.

Замдиректора по научной работе Исследовательского центра имени Гамалеи Денис Логунов в ответ заявил, что их данные достоверны, а статья прошла экспертизу у пяти рецензентов The Lancet.

Центр имени Гамалеи разработал вакцину совместно с министерством обороны. «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса.

Фото на превью: DPA/TASS