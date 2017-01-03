Прямой эфир
60,70
63,22
58,03
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Источник «Интерфакса» назвал дату завершения похода «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море
Часть оппозиции в Сирии прекратила подготовку к мирным переговорам
Больше половины американцев усомнились в лидерских способностях Трампа
Музыкальное училище в Москве назвали в честь погибшего худрука ансамбля имени Александрова

Цена на нефть поднялась выше 58 долларов впервые за полтора года

Новости
13:34, 3 января
41
0
Поделиться

Стоимость барреля нефти марки Brent на бирже поднялась выше 58 долларов впервые с июля 2015 года. Об этом свидетельствуют данные первых в 2017 году торгов.

Максимальной отметки цена за баррель нефти составила в 13:20 мск — стоимость поднялась до 58,35 долларов, но затем опустилась до 57,92 долларов и в настоящее время колеблется на отметке в 58 долларов.

По сравнению с уровнем последних торгов 2016 года, цена за баррель Brent выросла сразу на 2,75%. Ранее стоимость поднималась выше 58 долларов 16 июля 2015 года.

Помимо роста цен на нефть, на бирже отмечается и укрепление курса рубля к доллару и евро. Американская валюта на торгах опустилась ниже 61 рубля, биржевой курс евро — ниже 64 рублей.

Скачок нефтяных котировок и укрепление рубля происходит на фоне заявлений глав компаний в странах, входящих в ОПЕК, о начале сокращения объемов добычи нефти. Это происходит в рамках договоренности стран-участниц ОПЕК и России, достигнутой в конце ноября 2016 года.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2