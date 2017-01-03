Цена на нефть поднялась выше 58 долларов впервые за полтора года

Стоимость барреля нефти марки Brent на бирже поднялась выше 58 долларов впервые с июля 2015 года. Об этом свидетельствуют данные первых в 2017 году торгов.

Максимальной отметки цена за баррель нефти составила в 13:20 мск — стоимость поднялась до 58,35 долларов, но затем опустилась до 57,92 долларов и в настоящее время колеблется на отметке в 58 долларов.

По сравнению с уровнем последних торгов 2016 года, цена за баррель Brent выросла сразу на 2,75%. Ранее стоимость поднималась выше 58 долларов 16 июля 2015 года.

Помимо роста цен на нефть, на бирже отмечается и укрепление курса рубля к доллару и евро. Американская валюта на торгах опустилась ниже 61 рубля, биржевой курс евро — ниже 64 рублей.

Скачок нефтяных котировок и укрепление рубля происходит на фоне заявлений глав компаний в странах, входящих в ОПЕК, о начале сокращения объемов добычи нефти. Это происходит в рамках договоренности стран-участниц ОПЕК и России, достигнутой в конце ноября 2016 года.