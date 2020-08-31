«Цель достигнута». Помощник Путина заявил о вхождении России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году войдет в топ-5 экономик мира, заявил помощник президента Максим Орешкин, его слова передает «Интерфакс». В июле Кремль отказался от цели войти в пятерку крупнейших экономик до 2030 года из-за «неблагоприятной конъюнктуры».

«Если вы откроете последний прогноз МВФ (Международного валютного фонда — прим. Дождя) на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень… Как ни странно, во многом этому помог кризис, на два года раньше мы достигли этой цели, поэтому она из указа ушла, и Россия от нее не отказывалась», — сказал Орешкин.

Он отметил, что Россия пострадала от коронавируса меньше, чем европейские страны и США и уже прошла первый этап восстановления экономики.

Орешкин также сказал, что на текущем этапе экономика должна восстанавливаться «сама по себе» и поддержка государства нужна ей «в гораздо меньшей степени».

В конце июля президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Из документа исчезла цель войти в топ-5 экономик мира. В 2019 году Путин называл эту задачу «абсолютно решаемой» к 2024 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что планы пришлось скорректировать из-за «неблагоприятной конъюнктуры».

По прогнозам Минэкономразвития, российская экономика вернется к докризисному уровню в третьем квартале 2021 года. По итогам текущего года, российский ВВП снизится на 3,9%.

Фото на превью: Pasquale Paolo Cardo / Flickr