«Царьград» подал в суд на Google из-за блокировки YouTube-аккаунта

«Царьград» подал иск к Google из-за блокировки YouTube-аккаунта телеканала без возможности восстановления. Об этом «МБХ медиа» рассказал представитель владельца канала Константина Малофеева Валерий Рукобратский.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы.

«Основными у нас являются два требования: первое — восстановить доступ к аккаунту на платформе YouTube, второе — признать недействительным отказ Google от договора на монетизацию размещаемого контента», — заявил Рукобратский.

Аккаунт «Царьграда» на YouTube заблокировали 28 июля. Согласно уведомлению Google, блокировка связана с тем, что аккаунт «нарушил экспортное законодательство». Главный редактор телеканала Дарья Токарева сказала, что перед блокировкой YouTube не направлял им «ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков».

Основатель «Царьграда» бизнесмен Константин Малофеев с 2014 году находится под санкциями Евросоюза и США из-за подозрений в финансировании сепаратистов на востоке Украины.