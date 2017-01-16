Суд взыскал с банды Цапков в 1,5 тысячи раз меньше требований потерпевших

По словам адвоката, суд удовлетворил претензии только четырех близких родственников убитых из девяти истцов. Каждый ответчик должен будет выплатить им по 300 тысяч рублей. Чургулия отметил, что не будет обжаловать это решение, потому что считает сумму компенсации адекватной.

В суд было подано два иска в связи с расстрелом автомобиля BMW 28 июня 2010 года по приказу лидера группировки Сергея Цапка. Целью преступников был ростовский предприниматель Сергей Бегиджанов. Он остался жив, однако погибли Юрий Ерганов и Валерий Саруханян. Виновными в нападении были признаны Вячеслав Рябцев, Николай Цапок, Владимир Алексеев по прозвищу Беспредел и Вячеслав Цеповяз.

Как отмечает издание, первый иск подали четверо родственников Ерганова против Цапка, Алексеева и Цеповяза. Второй иск подали пятеро родственников Саруханяна. Ответчиками по нему стали Цеповяз, Алексеев, Цапок и Рябцев. Каждый истец требовал с каждого ответчика по 200 миллионов рублей.

Расследование в отношении банды Сергея Цапка началось после массового убийства в ноябре 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края. Члены преступной группировки убили 12 человек: членов семьи фермера Сервера Аметова, в том числе его годовалую внучку, и их гостей. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Сергея Цапка и двух участников его банды к пожизненному заключению.

