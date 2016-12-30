Суд восстановил Игоря Трунова в статусе адвоката

Лефортовский суд Москвы отменил решение совета Адвокатской палаты Московской области о лишении Игоря Трунова статуса адвоката и постановил восстановить его в статусе, передает Российское агентство правовой и судебной информации.

После заседания Трунов заявил о своем намерении обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации).

Ранее Трунов утверждал, что совет Адвокатской палаты признал дисциплинарным проступком его публичное заявление о проблемах в обществе и о коррупции в адвокатуре на основании кодекса профессиональной деятельности. По его мнению, вменяемые ему поступки не были связаны с исполнением им профессиональных обязанностей

Трунов представлял потерпевших в ряде резонансных дел: теракт «Норд-Ост», теракт в «Домодедово» в 2011 году, авиакатастрофа в Ярославле и взрыв самолета над Синаем в Египте.