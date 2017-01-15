Представитель Трампа опроверг информацию о его встрече с Путиным в Рейкьявике

Официальный представитель Дональда Трампа Шон Спайсер опроверг информацию The Sunday Times о том, что избранный президент США планируют провести в Рейкьявике встречу с президентом России Владимиром Путиным после того, как вступит в должность. Об этом Спайсер сообщил в своем твиттере.

«Это неправда. Новость — 100-процентная ложь», — написал он.

В свою очередь министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон заявил, что МИД не получал запросов американской стороны по поводу организации саммита с участием Трампа и Путина в Рейкьявике.

«Если официальный Вашингтон обратится к правительству Исландии с просьбой об организации саммита в Рейкьявике, мы рассмотрим его положительно, и таким образом внесем вклад в улучшение отношений между США и Россией», — приводит слова министра издание Morgunbladid.

Как сообщала ранее The Sunday Times, в течение нескольких недель после инаугурации Трамп планирует провести свою первую зарубежную поездку и это будет встреча с президентом России. Наиболее вероятным местом проведения встречи издание называет Рейкьявик. Источники газеты отметили, что Москва склонна согласиться с проведением этого мероприятия.

Как напоминает издание, в октябре 1986 года в столице Исландии прошла встреча Рональда Рейгана и Михаила Горбачева, ставшая важным шагом на пути завершения холодной войны.