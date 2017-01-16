Трамп назвал «катастрофической ошибкой» миграционную политику Меркель

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель совершила катастрофическую ошибку, впустив в страну более миллиона мигрантов. Такое мнение он высказал в интервью The Times, передает BBC.

«Я думаю, она сделала одну катастрофическую ошибку, приняв всех этих нелегалов», — сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что считает Меркель «важнейшим европейским лидером».

По официальным данным, в 2016 году убежище в Германии запросили около 280 тысяч мигрантов. При этом в 2015 году в страну въехали более 800 тысяч беженцев.