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Трамп назвал «катастрофической ошибкой» миграционную политику Меркель
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель совершила катастрофическую ошибку, впустив в страну более миллиона мигрантов. Такое мнение он высказал в интервью The Times, передает BBC.
«Я думаю, она сделала одну катастрофическую ошибку, приняв всех этих нелегалов», — сказал Трамп.
При этом он подчеркнул, что считает Меркель «важнейшим европейским лидером».
По официальным данным, в 2016 году убежище в Германии запросили около 280 тысяч мигрантов. При этом в 2015 году в страну въехали более 800 тысяч беженцев.
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