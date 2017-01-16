Прямой эфир
59,61
63,12
55,35
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Россияне не пострадали при крушении самолета в Киргизии
В Москве началось прощание с Доктором Лизой
Почти 70% россиян нашли врагов у России
Трамп назвал «катастрофической ошибкой» миграционную политику Меркель

Трамп назвал «катастрофической ошибкой» миграционную политику Меркель

Новости
10:54, 16 января
435
0
Поделиться

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель совершила катастрофическую ошибку, впустив в страну более миллиона мигрантов. Такое мнение он высказал в интервью The Times, передает BBC.

«Я думаю, она сделала одну катастрофическую ошибку, приняв всех этих нелегалов», — сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что считает Меркель «важнейшим европейским лидером».

По официальным данным, в 2016 году убежище в Германии запросили около 280 тысяч мигрантов. При этом в 2015 году в страну въехали более 800 тысяч беженцев.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2