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Трамп назвал несправедливыми обвинения России в причастности к кибератакам

Новости
11:51, 1 января
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Избранный президент США Дональд Трамп усомнился в причастности России к кибератакам на выборах президента США. Об этом он сказал журналистам в своей резиденции Mar-a-Lago (Флорида), где встречал Новый год, сообщает Reuters.

Фото: Reuters

Трамп сказал, что несправедливо обвинять Россию в причастности к кибератакам, если об этом неизвестно точно.

«Может быть, (взломы организовал) кто-то другой. Я знаю то, что об этом не знают и другие люди. Поэтому мы не можем быть уверены (в причастности России)», — сказал он.

Трамп добавил, что «во вторник или в среду» станет известна новая информация, которая связана с хакерскими атаками. Он не уточнил подробности.

Трамп также выразил надежду на то, что США будут поддерживать сотрудничество со многими странами, в том числе с Россией и Китаем.

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама ввел санкции в отношении России в связи с кибератаками. Под ограничения попали сотрудники Главного управления Генштаба и ФСБ. США также выдворили из страны 35 российских дипломатов.

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Администрация Барака Обамы обвиняет Россию в организации и проведении крупной кампании по вмешательству в выборы президента США. Власти считают, что власти страны причастны к взлому компьютеров Национального комитета Демократической партии США и других политиков. Кремль отрицает эти обвинения.

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