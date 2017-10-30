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Трамп прокомментировал обвинения в адрес бывшего главы своего штаба

30 октября, 18:36
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Президент США Дональд Трамп заявил, что никакого «сговора нет», комментируя обвинения в адрес бывшего главы его предвыборной кампании Пола Манафорта. Об этом он написал в твиттере.

«Простите, но это все было за годы до того, как Пол Манафорт стал частью кампании Трампа. Почему [никто не обращает внимание] на врущую Хиллари и демократов?», — спросил Трамп.

Ранее Манафорту и его бизнес-партнера Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, среди которых сговор против США, отмывание денег через офшоры, фальсификации информации, которая привела к нарушению закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и других. 

Минюст США указывал, что Манафорт и Гейтс скрывали денежные переводы в период с 2006 по 2015 год. Всего Гейтс и Манафорт вывели через офшоры более 75 миллионов долларов. 

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Бывший глава предвыборной кампании Трампа сдался федеральным властям 30 октября. Спецслужбы следили за ним еще до президентских выборов в США. В 2014 году на него было заведено дело, однако из-за отсутствия доказательств его закрыли в 2016 году. ФБР возобновило прослушки после того, как команду Трампа заподозрили в связях с Россией.

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