Трамп прокомментировал обвинения в адрес бывшего главы своего штаба

Президент США Дональд Трамп заявил, что никакого «сговора нет», комментируя обвинения в адрес бывшего главы его предвыборной кампании Пола Манафорта. Об этом он написал в твиттере.

«Простите, но это все было за годы до того, как Пол Манафорт стал частью кампании Трампа. Почему [никто не обращает внимание] на врущую Хиллари и демократов?», — спросил Трамп.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus????? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 октября 2017 г.

....Also, there is NO COLLUSION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 октября 2017 г.

Ранее Манафорту и его бизнес-партнера Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, среди которых сговор против США, отмывание денег через офшоры, фальсификации информации, которая привела к нарушению закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и других.

Минюст США указывал, что Манафорт и Гейтс скрывали денежные переводы в период с 2006 по 2015 год. Всего Гейтс и Манафорт вывели через офшоры более 75 миллионов долларов.

Бывший глава предвыборной кампании Трампа сдался федеральным властям 30 октября. Спецслужбы следили за ним еще до президентских выборов в США. В 2014 году на него было заведено дело, однако из-за отсутствия доказательств его закрыли в 2016 году. ФБР возобновило прослушки после того, как команду Трампа заподозрили в связях с Россией.