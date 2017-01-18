Новый вид моли назвали в честь Трампа из-за внешнего сходства

Биолог-эволюционист Вазрик Назари из Канады описал новый вид моли, который назвал Neopalpa donaldtrumpi в честь избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Telegraph.

Такой выбор названия для насекомого ученый объяснил тем, что голову моли покрывают золотистые чешуйки, которые отдаленно напоминают прическу Трампа.

Новый вид моли ученый обнаружил, изучая коллекцию музея энтомологии Калифорнийского университета. Neopalpa donaldtrumpi обитает на юге Калифорнии в США и в штате Нижняя Калифорния в Мексике. Размах крыла насекомого составляет около сантиметра.

The Telegraph отмечает, что в честь действующего президента США Барака Обамы названы девять животных и насекомых — рыба, червь-паразит и паук. Также имя Обамы носит лишайник.