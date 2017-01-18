Американка подала в суд на Трампа из-за сексуальных домогательств

Американка Саммер Зервос, бывшая участница реалити-шоу «Кандидат», которое ранее вел избранный президент США Дональд Трамп, подала на него в суд, обвинив в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на адвоката Глорию Оллред.

В октябре прошлого года Зервос выступила с публичным признанием о сексуальных домогательствах со стороны Дональда Трампа в 2007 году. Как утверждает женщина, Трамп пытался поцеловать и потрогать ее. Все это происходило в номере отеля Beverly Hills в Лос-Анджелесе. Сам Трамп отверг обвинения, в ответ на это Зервос потребовала от него публичного опровержения факта домогательств. Никаких заявлений по этому поводу от Трампа не последовало.

Теперь, как подчеркнула адвокат женщины, «время вышло». «Я бы хотела, чтобы избранный президент решил поступить правильно по отношению к мисс Зервос. Если он просто откажется от своих заявлений и признает свой поступок, Зервос откажется от иска», — сообщила адвокат.

Она добавила, что будет добиваться вызова Трампа в суд и его допроса под присягой. Также адвокат подчеркнула, что «требуется большое мужество, чтобы подать в суд на самого могущественного человека на планете». Иск Зервос был подан в суд Нью-Йорка. В тексте иска, по информации USA Today, говорится об ущербе для репутации женщины, но не сообщается о требованиях моральной или денежной компенсации. Представитель Трампа в ответ на запрос издания опубликовал заявление, в котором опровергаются выдвинутые Зервос обвинения.

В октябре 2016 года The Washington Post опубликовала записанный на диктофон фрагмент беседы Трампа с ведущим телеканала NBC Билли Бушем в 2005 году. В этой беседе Трамп допустил скабрезные высказывания в адрес женщин, а также рассказал о попытке соблазнить свою знакомую, которая была замужем. После этого от поддержки Трампа отказались многие представители Республиканской партии. Его слова спровоцировали флешмоб в соцсетях — женщины, пережившие сексуальное насилие, рассказывали об этом с хэштегом #NotOkay. В Белом доме высказывания Трампа назвали «сексуальным насилием» по отношению к женщинам.

Трамп извинился за свои слова и сообщил, что это поступок, о котором он сожалеет. Позднее несколько женщин, Саммерс Зервос была в их числе, выступили с обвинениями Трампа в сексуальных домогательствах, самое давнее из которых он совершил 30 лет назад. Трамп со своей стороны отверг обвинения, назвав ложью. Также он пообещал, что в случае избрания привлечет оклеветавших его женщин к ответственности.