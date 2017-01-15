Глава ЦРУ посоветовал Трампу быть осторожным с Россией

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан посоветовал избранному президенту США Дональду Трампу быть осторожным, когда он решит пойти на сближение с Россией. Об этом Бреннан заявил в эфире Fox News Sunday.

Он также посоветовал Трампу не оправдывать Россию за ее недавние действия. По мнению Бреннана, Трамп не имеет полного представления о «российских возможностях, намерениях и действиях во многих частях мира» (цитата по Reuters). Помимо этого, Бреннан рекомендовал избранному президенту США следить за своими словами.

«Трампу нужно понять, что его слова касаются не только его, но и всех Соединенных Штатов и их национальной безопасности(…) Спонтанность — это не то, что защищает безопасность национальных интересов. Поэтому когда он говорит или реагирует на что-то, нужно убедиться, что он понимает глубину последствий и влияние на Соединенные Штаты», — заявил Бреннан.

Он также назвал «возмутительным» сделанное Трампом сравнение разведывательных служб США с «нацистской Германией». Так избранный президент США прокомментировал публикацию материалов, свидетельствующих о наличии досье на него у российских спецслужб. Трамп назвал эту информацию «фейком». «Спецслужбы ни в коем случае не должны были допустить утечку такой «фейковой новости». Это последний выстрел в меня. Мы что, живем в нацистской Германии?», — написал Трамп в своем твиттере.

Бреннан в интервью Fox News Sunday подчеркнул, информация о наличии такого досье была известна узким кругам на протяжении нескольких месяцев и сейчас стала известна СМИ.

Накануне в интервью The Wall Street Journal избранный президент США Дональд Трамп пообещал «по крайней мере, в течение какого-то периода времени» сохранить действующие санкции США в отношении России. Также он сообщил, что собирается отменить их в том случае налаживания сотрудничества с Россией. Накануне также стало известно о том, что действующий президент США Барак Обама досрочно продлил действие ограничительных мер до марта 2018 года. Обычно он рассматривал этот вопрос не раньше февраля.