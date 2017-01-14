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Трамп рассказал о признании разведкой США «компромата» на него «фальшивкой»

Новости
21:12, 14 января
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Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что получил информацию от разведслужб о том, что опубликованная информация с компроматом на него «полная фальшивка». Об этом он написал в своем твиттере.

«Осведомленные источники в разведке теперь заявляют, что досье на Трампа — полная фальшивка», — написал Трамп.

В среду, 11 января, BuzzFeed опубликовал 35-страничный документ, в котором говорилось о якобы проводившейся разработке российскими спецслужбами Трампа. По данным издания, на него было собрано резюме с компрометирующей информацией. В частности, в 2013 году ФСБ якобы прослушивала номер в отеле «Ритц Карлтон», который снимал Трамп во время визита в Москву. Трамп раскритиковал публикацию издания и назвал ее фейковой новостью.

Позже The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что автором доклада бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила. По данным The Telegraph, перед тем, как его имя стало известно, он покинул свой дом в графстве Суррей (Юго-Восточная Англия), опасаясь ответной реакции со стороны Москвы.

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