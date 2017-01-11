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Трамп признал причастность России к хакерским атакам на США
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Трамп признал причастность России к хакерским атакам на США

Новости
19:56, 11 января
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Избранный президент США Дональд Трамп согласился с мнением о причастности России к хакерским атакам. Об этом он заявил на своей первой пресс-конференции в статусе избранного главы государства, которая проходит в Нью-Йорке.

Фото: Reuters

«Я думаю, это была Россия», — сказал Трамп.

Он добавил, что хакерские атаки в отношении США совершают и другие страны. В частности, этим занимается Китай, подчеркнул Трамп. По его словам, Национальный комитет Демократической партии плохо защищался от хакерских атак. 

«У нас есть лучшие в мире специалисты по компьютерным технологиям. Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить защиту», — отметил избранный президент. 

Он также призвал журналистов обратить внимание не только на атаки хакеров, но и добытую ими информацию о его  сопернице на выборах Хиллари Клинтон.

«Что мы узнали из взломанных серверов? Что Хиллари знала вопросы заранее перед дебатами. Это недопустимо. Если бы такое стало известно обо мне, меня бы сняли с выборов», — заключил он.

В начале января американская разведка опубликовала доклад, в котором официально назвала президента России Владимира Путина инициатором хакерских атак на демократическую партию США. По информации спецслужбы, Путин приказал начать кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя доклад, сказал, что он не содержит доказательств вмешательства России в выборы.

После ознакомления с докладом Трамп заявил, что хакерские атаки никак не повлияли на результаты президентских выборов. Ранее он назвал заявления о причастности России к кибератакам во время предвыборной кампании в США «политической охотой на ведьм», которую, по его словам, ведут его оппоненты, пытаясь справиться с поражением на выборах.

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